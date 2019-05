El sorprendente mensaje de Katy Perry a Rosalía

Parece que Rosalía ha terminado el mes de mayo por todo lo alto. La cantante ha estrenado este mismo día 31 su último tema 'Auto Cuture' y el videoclip ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

Tal ha sido el éxito del single que hasta Katy Perry, que también tiene nuevo tema, ha querido felicitar a la de Barcelona. Y es que la fecha escogida para el lanzamiento ha reunido a muchas reinas del pop. Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello, Rosalía, Tove Lo, Charlie XCX y Bebe Rexha han sacado nueva canción este mismo viernes.

La de california ha querido apoyar a sus compañeras musicales con un precioso mensaje: "Muchas gracias por todo el amor y tengo que felicitar por su maravillosa nueva música a todas estas diosas talentosas", decía en el Tweet.

Perry, que ha estrenado 'Never Really Over', ha recibido la respuesta de algunas de ellas. Nuestra paisana le ha respondido al mensaje con dos emoticonos de un brazo fuerte y corazón.

