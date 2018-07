Rosa López habla del amor: "Solo me enamoré una vez y no me ha vuelto a pasar"

Rosa López se encuentra en un momento en el que su vida profesional es lo que prima, pues está inmersa en su proyecto como imagen de Fontarel, la marca de agua mineral procedente de Loja, Granada, y preparándose vocalmente haciendo cursos masterclass de cara a un importante proyecto.

Sin embargo, a pesar de que su agenda está hasta arriba, el portal Chance ha hablado con ella y ha confesado que tiene ganas de enamorarse y que a ella le gusta tener novio y vivir un romance tradicional, pero que solo empezará algo "si nace un amor puro", pues actualmente "está todo un poco corrompido" para las parejas.

"Sólo me enamoré una vez y no me ha vuelto a pasar. También una vez de chiquitita con once años", ha confesado asegurando que vive "intentando ser feliz". Eso sí, no ha querido desvelar quién fue el afortunado, aunque podría tratarse de José Luis Luna, el exjugador del Atlético de Madrid con quien mantuvo un romance que acabó de manera un tanto escabrosa.

Rosa también ha explicado cuáles son sus rutinas para mantenerse tan estupenda y ha comentado que "no dormir bien es horrible", así como no comer bien, que bebe mucha agua y que se toma un "vinillo" porque "sienta muy bien". ¡Olé!