Rosa López confiesa públicamente la petición que quiere que le haga su novio

Rosa López está viviendo una de las mejores épocas de su vida, tanto a nivel profesional, ya que sigue creando música y disfrutando de una de sus pasiones, como a nivel personal, puesto que las cosas con su chico, Iñaki García, con quien lleva más de dos años de relación, van de maravilla, como lo ha contado ella en exclusiva para la revista SEMANA.

La cantante ha aprovechado para sincerarse después del polémico homenaje de Álex Casademunt, el cual se canceló por las disputas entre la familia y la discográfica. Un concierto al que Rosa iba a asistir, ya que la trágica muerte de su amigo el pasado mes de marzo ha sido un palo para todos, sobre todo para ella, quien lo recuerda como una auténtica tragedia. Además, a día de hoy la pérdida sigue afectando a muchos de sus compañeros, como a Manu Tenorio, quien contó hace unos meses el dolor que seguía teniendo al recordarlo.

Aunque esto ha sido un gran palo, la artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida donde incluso ha dejado de lado sus inseguridades y ha empezado a quererse mucho más. Un gran cambio que le ha ayudado en su relación amorosa, la cual empezó hace dos años, pero sigue siendo como el primer día, ya que parece que ambos están viviendo en una continúa luna de miel.

Una relación con la que está deseando dar un paso más: "Quiero que mi novio me pida ya matrimonio", ha manifestado en la entrevista. Y es que parece que la artista tiene muy claro que uno de sus sueños es poder casarse con el que parece ser el hombre de su vida. Aunque de momento este es el único paso que quiere dar en la relación, ya que aún no se le pasa por la cabeza ser madre, puesto que no se siente preparada para ello, como lo contó a la prensa hace unos meses.

