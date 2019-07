Rosa López está pasando por un gran momento profesional tras la presentación de su nuevo álbum 'Rarezas', cuya portada ha dejado sin habla a todo el mundo, y es que la cantante ha optado por un look de lo más extravagante y llamativo para la misma. Así mismo, aprovechando el estreno de uno de los clásicos más entrañables de Disney, 'El Rey León', la cantante ha aprovechado para hablar del reciente compromiso de su gran amiga Chenoa con el urólogo Miguel Sánchez Encinas.

"Pues ni idea (no sé que ropa voy a llevar, ni nada). Lo que tengáis que preguntar, se lo preguntáis a ella", declaraba al portal LOC dejando claro que todavía no ha hablado mucho con ella. "Yo no me entero aún. Es más, me enteré del compromiso como se enteró todo el mundo. Por la prensa", añadía.

Por otro lado, a la hora de hablar de amor, la extriunfita ha asegurado no tener suerte en ese ámbito personal. "Aunque yo vivo enamorada de la vida, el amor (de pareja) es muy difícil encontrarlo", ha asegurado. Aunque eso sí, se muestra de lo más abierta al tema: "Ganas siempre hay. El amor siempre es recibido, siempre".

