Romeo Santos sale por la puerta grande de la plaza de toros de Toledo ante un público ‘calado hasta los huesos’

MÁS DE DOS HORAS DE SHOW BAJO UNA INSISTENTE LLUVIA

Romeo Santos se hizo de rogar pero no defraudó a un público que estuvo aguantando bajo una lluvia que no cesó durante las más de dos horas de concierto en la plaza de toros de Toledo. El Rey de la Bachata comenzó cuarenta minutos tarde, pero eso no significó que sus ‘romeístas’ no se entregaran por completo a un show en el que el cantante interactuó con sus seguidores que se encontraban, literalmente, ‘calados hasta los huesos’. Un espectáculo en el que Romeo deleitó con temas clásicos como ‘Obsesión’ y ‘Noche de sexo’, así como con otros más recientes como ‘Eres Mía’, ‘Odio’ o la ya internacionalmente conocida ‘Propuesta indecente’.