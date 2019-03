Las románticas fotos de Lauren Jauregui, de Fifth Harmony, y Lucy Vives

En un paradisiaco entorno, ambas han sido fotografiadas con sugerentes looks, como el vestido de transparencias con el que posa Lauren en algunas imágenes. Además, han lucido diferentes diseños del mismo color que combinan a la perfección, dando un sorprendente resultado que ha encantado a sus fans. Ahora todos esperan ansiosas que sean ellas las encargadas de hacer público su noviazgo.

Aunque siempre les ha unido una estrecha amistad, parece que su relación ha dado un paso más y ahora podemos hablar de noviazgo , y es que el amor que las une es más que evidente y no lo pueden esconder, y lo han demostrado en las últimas fotografías en las que aparecen juntas. Recientemente, su amor ha quedado retratado en una sesión que han protagonizado. Lauren y Lucy han posado en unas románticas instantáneas de forma muy sexy y cariñosa. Las imágenes, que han revolucionado las redes sociales, han sido entendidas como la confirmación de su relación.

Por el momento ni Lauren Jauregui ni Lucy Vives han confirmado de forma oficial su relación, pero está claro que entre ellas la química es más que evidente. La cantante de Fifth Harmony y la hija de Carlos Vives son muy reservadas con su vida privada y aunque han hecho lo posible por mantener en secreto todo lo que respecta al plano sentimental, las imágenes en una boda a la que ambas asistieron donde aparecían besándose desataron las sospechas.

These new @LaurenJauregui photos are absolutely stunning: https://t.co/EBJXonKox0 pic.twitter.com/W0szyvdHlp