La romántica sorpresa de The Weeknd a Selena Gomez por su cumpleaños

El pasado 22 de julio Selena Gomez cumplió 25 añitos rodeada de su círculo de amigos, y quiso compartir este día tan especial con sus seguidores publicando imágenes en su cuenta de Instagram.

Pero desafortunadamente su pareja, The Weeknd, no pudo asistir a este evento por motivos de trabajo. Según cuenta una fuente cercana a HollywoodLife.com en exclusiva, al cantante le dio mucha pena no poder asistir al cumpleaños de su chica: "Abel estaba apenado de no poder celebrar el gran día de Selena porque se encontraba en París actuando".

Pero aunque no pudo ir, la pareja estuvo en contacto todo el día:"Ellos hicieron Skype, y él le mando un ramo de rosas con una nota muy bonita", y la persona cercana a los tortolitos aseguraba que él le ha preparado toda una velada romántica para compensar su ausencia: "Él está preparando una cena súper romántica y privada. Abel no puede esperar a verla".

Sin duda alguna, Abel está completamente enamorado de su chica:"Él la echa de menos muchísimo cuando no está con ella, ella es su 'casa' y siente que algo falta cuando no está con ella. Abel ha contratado a un chef privado para que le cocine a Selena su plato favorito y va a decorar la sala con rosas y velas, además de todas las cosas bonitas que le ha comprado. Para Abel, Selena es todo, y quiere que tenga el mejor cumpleaños de su vida", confesaba un amigo cercano a la pareja.