La romántica dedicatoria de Lady Gaga hacia Taylor Kinney tras la emoción de los Oscar 2016

ES EL GRAN APOYO DE LA CANTANTE

Lady Gaga vivió el pasado domingo una de las noches más emocionantes de su vida, pues aunque no ganara el Oscar a Mejor Canción Original, la artista pudo interpretar el tema por el que estaba nominada, 'Til it happens to you', junto a numerosas víctimas del abuso sexual. Tras la gala, la cantante agradeció el apoyo que le había brindado su prometido, Taylor Kinney, con una romántica dedicatoria en Instagram.