Roko y Dan Michaels, el dúo más romántico de 'El Número Uno'

‘Love’ es el título de la canción que Roko y Dan Michaels han interpretado en la última gala de 'El Número Uno' y en la que han hecho de la palabra amor algo más que realidad. Envueltos entre abrazos, miradas, caricias, gestos, sonrisas y culminando tan grandiosa actuación con un beso final, la pareja de cantantes lograron meterse en el bolsillo al público. Y es que tan romanticones se mostraron, ¡que nos dejaron sin aliento!

Aunque no ha sido el único dúo del concurso, sí ha sido el que más 'chispas' ha desprendido. Pero tampoco se quedaron atrás otras actuaciones como la de Natalia Jiménez y Jadel con ‘Recuérdame’, poniendo un puntito sensual sobre el escenario; o Garson y Laia y el buen rollito que desprendieron con ‘Killing me softly’; también Alberto Pestaña y Jadel, de lo más conquistadores con su versión de ‘Noche de ronda’; o los divertidísimos Edu Cayuela y Sebas Robben con ‘Mercy’.

Pero esa complicidad que vimos en el escenario entre Roko y Dan Michaels, ¡nos ha conquistado! Con tanto ensayo juntos, ¿se habrá encendido la llama del amor entre ellos?