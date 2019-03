Robin Thicke reconoce que es drogadicto y que no escribe sus canciones

Tras la acusación de plagio de 'Blurred Lines', Robin Thicke revela sus secretos más ocultos. Aunque parecía que no iba a caer más bajo lo ha hecho, en el juicio celebrado contra el hijo de Marvin Gaye por plagio, y es que el tema ya sonaba sospechosamente parecido a 'Got to Give It Up', del fallecido cantante de R&B.

Aunque en los créditos de 'Blurred Lines' aparecen Thicke, Pharrell Williams y otros, el cantante ha reconocido durante el juicio que se ha celebrado que él no escribió nada del hit. Según ha reconocido, aunque le hubiese gustado participar de verdad no podría haberlo hecho porque durante ese tiempo era un drogadicto que se pasaba todo el día colocado y no recuerda que hizo durante el año 2013. Sí, estas han sido sus sorprendentes declaraciones.

Pero ahí no queda la cosa, y es que a la pregunta de por qué Thicke aparece como compositor del hit junto a otros, el cantante ha reconocido que se moría de envidia de Pharrell y que le pidió aparecer, vamos que toda la culpa va para Pharrell: "El mayor hit de mi carrera escrito y producido por otro, estaba muy celoso y quería un poco de esos créditos". ¡Vaya, vaya! Mentiroso, infiel, acusica… ¿Algo más?