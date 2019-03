Robbie Williams de paseo con su perrito y su ‘pajarito’

¡VAYA ANIMALADA!

¡Ay, qué imagen tan bucólica! Robbie Williams sale a pasear con su perrito... Pero no van los dos solos, no. Si nos fijamos, hay un tercer ‘miembro’ en esta excursión. Porque... ¿qué es eso que sobresale debajo del pantalón? No es un parajito, ¡es un pajarón