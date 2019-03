Robbie Williams padece una extraña enfermedad

El cantante Robbie Williams ya sabe el por qué de sus múltiples depresiones. Los médicos le han diagnosticado una extraña enfermedad que es lo que le produce ese estado depresivo que sufre desde hace años. Una situación que le ha obligado a dejar de lado algunos de sus trabajos profesionales.

El cantante creía que se trataba de algo natural: "pensaba que yo era depresivo y aletargado como persona, pensaba que era mi naturaleza", confiesa. Sin embargo, las pruebas médicas demuestran que es la enfermedad la que le produce ese estado de ‘letargo’.

“He descubierto hace unos meses que he estado enfermo, por error, y no quiero entrar en los porqués ni los orígenes pero lo que he tenido te hace letárgico y depresivo. Lo he tenido durante años sin saberlo y estoy en tratamiento. Ha cambiado mi vida", insiste.

Williams lleva varios años medicándose con pastillas para la depresión, lo que le ha provocado una profunda adicción; incluso ha llegado a confesar lo que le ocurría si no las tomaba: "te vuelves suicida cuando dejas de tomarlos. Escucho un zumbido y cosas extrañas comienzan a suceder. Es espantoso", explica. Esperamos que Robbie se recupere pronto y vuelva a los escenarios con la energía y la alegría de siempre.