Robbie Williams ya es un hombre casado

La boda de Robbie y Ayda fue muy íntima. A la pareja le ha acompañado un grupo de las 25 personas más allegadas. Entre ellos, no se han encontrado los compañeros de ‘Take That’ debido a compromisos profesionales.

La pareja se conoció en 2006 y desde entonces ha sido inseparable. El padre del cantante, Pete Conway, ha declarado que está encantado con Ayda Field “porque es guapa y encantadora, simplemente perfecta para él. Brillan juntos".

El enlace ha estado cargado de secretismo. Los invitados recibieron una tarjeta que les informaba que se iba a celebrar una fiesta por los veinte años que Robbie Williams está en el mundo del espectáculo. Pero tan sólo a una semana del evento les confirmaron que estaban invitados verdaderamente a la boda de la pareja.

También ha habido cambios de última hora como el lugar de la celebración. En un principio se iba a celebrar en la Isla de Santa Catalina y al final se realizó en la mansión de la pareja en Los Ángeles.