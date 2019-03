Robbie Williams desata la locura en Madrid en el inicio de su gira europea

EL CANTANTE LO DIO TODO SOBRE EL ESCENARIO TEÑIDO DE RUBIO PLATINO

‘Crazy’ no, lo siguiente, parecía anoche Robbie Williams sobre el escenario del Barclaycard Center de Madrid antes unas 15.000 personas que lo dieron todo por su ídolo. El cantante apareció de rubio platino para iniciar la gira europea de su ‘Let Me Entertain You Tour’, que el viernes llegará a Barcelona. Robbie entretuvo y mucho a sus seguidores e, incluso, cantó junto a su padre. Sin duda alguna, un arranque sensacional.