Robbie Williams confiesa que se inyecta testosterona para aumentar su deseo sexual

Es de todos sabido que el cantante Robbie Williams es un tanto excéntrico, como muchísimas celebrities del pop, pero esta vez nos ha desvelado un detalle que nos ha dejado boquiabiertos. Según cuenta el diario inglés The Telegraph, el cantante de Take That ha revelado que habitualmente se inyecta testosterona para aumentar su deseo sexual.

Al parecer, Robbie utiliza esta técnica dos veces por semana. La decisión de realizarla proviene tras un diagnóstico de su médico... El doctor de Wiliams le dijo que su testosterona era “como la de un hombre de 100 años de edad”, y, claro está, Williams no podía permitir eso...

El músico acudió realmente para pedir la hormona del crecimiento, ya que se encontraba algo decaído. Él sabía que este tipo de inyecciones las utilizan los deportistas para aumentar su rendimiento..., pero al final encontró una utilidad mejor.

En pocas semanas comenzará la gran gira que Take That tiene preparada, tras unirse todo el grupo al completo de nuevo. Ahí, encima del escenario, veremos si la famosa hormona le da vitalidad para aguantar tanta marcha; y lo del tema del deseo sexual... nunca lo comprobaremos, porque eso lo demostrará en otro lugar y ante otro tipo de público.