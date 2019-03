Robbie Williams se casa con Ayda Field

En enlace se producirá en la isla californiana de Santa Catalina, de manera íntima. De hecho, para que no se propagase la noticia, la pareja mandó las invitaciones hace menos de una semana.

Esta tardanza ha hecho que algunas personas no puedan asistir, entre ellos, los componentes de Take That, que se encuentran disfrutando de sus vacaciones.

A sus 36 años Robbie Williams ha sido uno de los solteros más excéntricos en sus relaciones. Muchas son las mujeres que han pasado por su vida antes de sentar la cabeza. Entre ellas destaca la cantante Nicole Appletton, Cameron Diaz y Geri Halliwell.