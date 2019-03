Robbie y Take That reman juntos de gira

La gira de la vuelta de Take That viene precedida de su nuevo disco, 'Progress'. Sale a la venta en noviembre, pero su primer sencillo ya tiene clip. 'The Flood' presenta a la banda remando en el Támesis.

El nuevo tour está pensado para grandes estadios. Las entradas salen a la venta el viernes. Sunderland, Manchester, Cardiff, Dublín, Glasgow, Birmingham y Londres son los primeros destinos del grupo.

Seguirán por distintos países de Europa, aunque por el momento no hay lugares ni fechas confirmadas. La última gira británica de la banda por el Reino Unido (sin Williams) contó con un millón de personas.

Incluirán temas en solitario de Robbie Williams y de los grandes éxitos del grupo: "Va a haber un poco para todo el mundo. Yo voy a hacer un poco de lo mío, los compañeros van a hacer un poco de lo suyo y todos vamos a hacer un poco de todos", ha explicado Williams.

"Será una noche en la que podrán vernos a todos hacer algo de lo nuestro individualmente", ha añadido Gary Barlow.