Rita Ora sorprende cantando en el Vaticano durante la canonización de Teresa de Calcuta

Rita Ora anunciaba en el programa de Jimmy Fallon que estaba preparando su actuación para la canonización de Santa Teresa de Calcuta ante el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, Roma. La cantante bromeaba con que no sabía que ponerse para ver al Sumo Pontífice. Pero la artista ha superado la prueba y ha sabido adecuar su estilo al de la ocasión.

Con velo negro, vestido de encaje del mismo color y más comedida de que suele ir, Ora mostraba sus dotes vocales entonando 'What Child Is This?' junto una orquesta, actuación que no ha estado exenta de polémica debido a que muchos no creen que sea la artista más adecuada para dicha celebración debido al tipo de música que hace y provocadoras letras.

La ex de Calvin Harris fue invitada como Embajadora Honoraria de la República de Kosovo y ha conseguido que los usuarios de Twitter alaben su interpretación musical en la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Lejos de sus sensuales letras y coreografías, Ora supo estar a la altura de las circunstancias sabiendo que suponía un gran momento en su carrera.