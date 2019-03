Rita Ora: "Pensé que Calvin Harris nunca me haría daño"

Rita Ora prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo, pero antes de que su nuevo sencillo vea la luz, la cantante ha concedido una extensa entrevista para Digital Spy. En ella ha hablado, además de su música, de su exnovio Calvin Harris (actual novio de Taylor Swift).

"Había una razón para que me separara de él. Fue más de una cosa lo que me dejó sorprendida. Yo estaba en ese momento de mi relación en la que sentí que él no podía hacer nada malo. Pensé que me apoyaba y que nunca me haría daño", confesaba la artista afirmando que los problemas empezaron cuando mezclaron el trabajo con lo personal.

En otra entrevista, Rita también reveló sentirse muy agradecida con Chris Brown por su colaboración en su último single, 'Body On Me': "Respeto al trabajo de Chris pienso que su tono de voz encaja perfectamente con la canción. Hay muchas cosas en las que pensar más allá de cuántas canciones tiene Chris sonando en este momento. Simplemente soy su fan y le estoy muy, muy agradecida por haber querido cantar conmigo", decía Rita a la revista Billboard.