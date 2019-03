Rita Ora habla por primera vez de la relación de Calvin Harris y Taylor Swift

Antes de que la idílica historia de amor entre Calvin Harris y Taylor Swift comenzara, el productor escocés ya había desplegado todos sus encantos para conquistar a otra estrella del pop: Rita Ora. La pareja se separó amistosamente, o eso pensábamos, en 2014.

Lo cierto es que al principio la separación fue amigable, pero los problemas no tardaron en llegar cuando Rita ultimaba los detalles para el lanzamiento de su segundo disco. Fue entonces cuando el Dj prohibió a la diva pop utilizar las canciones que habían compuesto de manera conjunta.

A pesar de lo ocurrido, Rita ha decidido no echar más leña al fuego y mantenerse al margen cuando en una entrevista para la revista ELLE le han preguntado sobre él. "No voy a tener ese primer instinto de celos, aseguraba la cantante. Mi historia con Calvin fue un periodo de mi vida que voy a valorar siempre. Pero algunas cosas no están destinadas. No quiero hacer esto sólo por él. Musicalmente fue un experimento maravilloso, así que vamos a dejarlo así, comentó la cantante", ha dicho la cantante. Además ha asegurado no sentir celos cuando le ve con Taylor.