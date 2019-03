Rita Ora y Calvin Harris rompen su relación tras nueve meses de amor

El 2014 ha comenzado fuerte: 'baby boom', bodorrios a la vista y también rupturas, a las que tenemos que sumar la de Rita Ora y su novio el DJ Calvin Harris. Según ha confesado una fuente cercana a ambos, el motivo principal de la ruptura ha sido el poco tiempo que tenían para pasar juntos debido a sus apretadas agendas, además parece que al escocés cada vez le cuesta más el peso de la fama.

"Ha sido difícil para ambos, pero ha sido aun más difícil para ellos pasar tiempo juntos recientemente.Calvin es más reservado que Rita en lo que se refiere a la fama, lo que también influyó. Él sería feliz si conociera a alguien que no tuviera nada que ver con la industria", declaraba un amigo de la ya expareja al diario 'The Sun'.

Y es que mientras ella ha estado rodando '50 Sombras de Grey' y grabando su nuevo álbum, el DJ no ha parado de trabajar y dar multitud de conciertos.

Concretamente hace dos días, Rita Ora publicaba a través de Instagram una imagen en la que se podía leer: "¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que más duele: decir algo deseando que no ocurra o no decir nada y desear que ocurra?" ¡Blanco y en botella!