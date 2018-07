Rita Ora y Beyoncé se hacen un selfie en la Gala Met tras la polémica de 'Lemonade'

Rita Ora ha zanjado los rumores del supuesto affaire que tuvo con el marido de Beyoncé, Jay-Z. La cantante grabó un snapchat con la intérprete de 'Halo' en la Gala Met y puso como título 'family'. Aunque Rita ya desmintió la presunta infidelidad con un comunicado, con esta foto donde ambas salen muy sonrientes, confirma lo que ya dijo. Además, los rumores aseguraban que Ora era la famosa Becky que la estadounidense nombra en su último disco, 'Lemonade'.

Lo cierto es que, la gala Met ha sido muy comentada por los no acertados looks de la VIPs entre los que se encontraba él de Beyoncé. La artista apostó por un vestido de Givenchy de látex que fue muy criticado mientras que Ora eligió un vestido de plumas grises que aunque realzaba su figura, no fue muy oportuna su elección.

Después de que Jay-Z y su mujer hayan estado dos semanas en el ojo del huracán por las presuntas infidelidades relatadas en el último disco de Beyoncé, la cantante quiso dedicar en un concierto la canción de 'Halo' con las siguientes palabras: "Para mi hermoso marido…Te quiero tanto".