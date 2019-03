Rihanna vuelve a crear polémica tras irse de party a un club de striptease

Rihanna parece haber entrado en una espiral de desenfreno. Tras sus últimas imágenes subidas a Twitter, en donde aparece a hombros de su guardaespaldas, con unos sospechosos polvos en el cocorote de éste…; ahora la cantante vuelve a generar polémica con las fotografías de su última salida nocturna.

La que ha sido considerada en los últimos días como una de las mujeres más influyentes del mundo, por la revista Time, no es que sea un buen espejo en el que reflejarse… La ex de Chris Brown se fue a un club de striptease y allí no dudó en retozarse con algunas de las chicas que se deslizaban por el escenario.

Como si de un ‘asiduo’ a ese tipo de locales se tratase, RiRi se paseó con un buen fajo de billetes y los fue repartiendo a diestro y siniestro ante cualquier bailarina que llamase su atención. Y viendo las fotos que la cantante ha publicado en su propia cuenta de Twitter, las que se encontró esa noche supieron ganarse muy bien los dólares que Rihanna les lanzó…

La interprete de ‘S&M’ tiene un comportamiento muy extremo, y lo peor de todo es que no le importa compartirlo en su perfil de la red social, algo que está haciendo que muchos se escandalicen y no la vean con los mimos ojos con los que la miraban hasta hace bien poco. Una manera clara de llamar la atención, aunque no sabemos si de su público o de su ex, como muchos medios estadounidense comentan.