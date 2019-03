Rihanna visita por sorpresa a Chris Brown en la clínica de rehabilitación

Según informa 'Hollywood Life', Rihanna ha sido vista en la clínica de rehabilitación donde se encuentra Chris Brown durante este fin de semana. Y es que a pesar de la ruptura y tantos quebraderos de cabeza... ¡RiRi todavía se preocupa por el que fuera su chico! "Solo espero lo mejor para él", declaraba la cantante de Barbados.

Una fuente ha comentado a la publicación que Brown había estado en la clínica desde antes de Acción de Gracias hasta ahora, y había sido visitado por Karrueche Tran y su madre, Joyce Hawkins, pero parece que RiRi también se ha sumado y ha querido dejar huella por allí.

Parece que los terapeutas no dejan que Brown hable de su ex durante su rehabilitación. "Ella como una persona, no es negativa, pero los acontecimientos y las situaciones que pasaron cuando ellos estaban juntos son sumamente negativos para Chris", confesaba una fuente cercana a 'Hollywood Life'. ¿Cómo habrá reaccionado el rapero al ver que Rihanna todavía se preocupa por él?