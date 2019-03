Rihanna se da un tórrido beso con su ex Chris Brown durante los premios MTV

La actuación, y no musical, protagonizada por Rihanna y Chris Brown durante la gala de los MTV Video Music Awards va a traer mucha cola… Si ya con las confesiones que la de Barbados hizo en una entrevista con Oprah Winfrey nos olimos que no había sacado de su corazón a Chris, ahora nuestras suposiciones quedan confirmadas tras la ceremonia de los MTV, donde la cantante se fundió en un impresionante beso con el que fue su pareja hace ya tres años.

Durante su entrevista con Oprah nos sorprendió una emocionada Rihanna al recordar la relación que mantuvo con Brown. Del que dijo que fue y es, a día de hoy, “el amor de su vida”. Y parece que ni ella, ni él, se han olvidado…

Durante el gran evento de los premios de la música, la cantante fue galardonada con el premio ‘Mejor video musical del año’, y cuando se dirigió a recogerlo, pasó por delante de Chris, quién se levantó para felicitarla y de paso... ¡Para besarla! Un achuchón cariñoso le siguió a ese tórrido beso, y ella se despidió de él acariciando su cabeza de una forma muy cómplice. ¿Sería este el primer encuentro entre los dos desde que acabó su relación? Porque cualquiera diría lo contrario…

Pero estos dos no fueron los únicos de la noche que juntaron sus labios. Katy Perry presentó el premio al 'Mejor Video Pop', entregándoselo al grupo One Direction. Fue en este mismo momento cuando llevada por la emoción, o por seguir los pasos de su mejor amiga Rihanna, decidió darle un aplaudido beso a Niall Horan. Ella no tardó en publicar en Twitter un mensaje dirigido al cantante “Voy a ser tu señora Robinson”, a lo que él contestó “parece que esto es oficial…yo y tú”.

No sabemos si será oficial o no, pero desde luego que estaremos muy atentos tantos de estos como de Rihanna y Brown. Visto los visto, estos premios no han sido ¡ningún desperdicio!