Rihanna y su top cubre pezones, protagonistas de un vídeo clip

Se trata de la última colaboración de la cantante con el rapero Kanye West en el single All off the lights, en el que Rihanna no se corta un pelo y sale de esta guisa.

Ya estamos acostumbrados a verla con unos pelos inexplicables, uñas de color fluorescente, estilismos de lo más estrambóticos, pero ahora, nos sorprende con un top "cubre pezones".

Desde luego, la chica puede presumir de cuerpazo y de pecho, por eso no le cuesta nada ponerse o, en este caso, quitarse ropa.

Lo que no sabemos es cómo nos sorprenderá en el tema que quiere grabar con su amiga, Katy Perry.

Las dos son estrellas de la música, una más recatada que la otra pero, en cualquier caso, una mezcla explosiva de la que estamos deseando ser testigos.