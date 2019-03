Rihanna tiene miedo a enamorarse

La cantante Rihanna cree que tiene demasiado miedo para encontrar a un chico. La diva del pop confiesa que le gustaría tener una relación seria pero no sólo no tiene tiempo, sino que no encuentra al hombre encaje con su imagen y con su forma de vida.

Rihanna confiesa que es complicado encontrar a alguien que sepa estar a su lado y soporte toda la presión a la que vive sometida. Confiesa que está sola pero que está deseando encontrar a alguien que no tenga miedo a ponerse en su lugar ni vivir a su lado.

La cantante se justifica diciendo que tampoco es tan rarita, ya que cuando está lejos de los escenarios le gusta llevar una vida normal. En sus días libres le gusta vaguear en casa, ver películas, ver la música desde la cama...

"Realmente echo de menos estar lejos de casa. Lo que más extraño es mi familia, la comida, algo de la música y, definitivamente, el clima - sol me hace feliz!” Confiesa la cantante según recoge Showbizspy.

Reconoce no arrepentirse de ser cantante pero cree que su vida ha cambiado mucho, parece la cantante se siente un poco sola, sin su familia y sin alguien que le abrace por las noches... ¡Tranquila Rihanna, cuando menos lo esperes... llegará!