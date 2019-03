Rihanna sufre un ataque racista en su hotel de Lisboa

Rihanna se encuentra en plena gira mundial, y lleva unas semanas en Europa con su The last girl on earth tour. Tras pasar por Barcelona y Madrid, con gran éxito, la cantante pisó el país vecino: Portugal. Allí tuvo que vivir uno de sus peores experiencias, cuando uno de los huéspedes del hotel en el que la estrella del pop se alojaba le atacó duramente por su color de piel.

“Acabo de encontrarme con el cabrón más racista que jamás he visto. Este hombre me dijo la mayor locura sobre las mujeres negras… Nos ha llamado perras, putas…”, comentaba en su Twitter.

Y ése no fue el único tuit sobre el asunto: “Nosotras no nos parecemos a la mierda! Me ha dicho que las negras no deberíamos estar en los mimos hoteles que los blanco. Ni que decir tiene que salió la ‘negrata’ que llevo dentro! Con mi acento de Barbados, incluido. Me dio la risa…, resulta que el gerente del hotel era negro".

Una desagradable experiencia que nos ha demostrado que además de una estrellaza, Rihanna es una mujer comprometida con los suyos. Un suceso que en los tiempos en los que estamos no deberían darse, y que esperamos que la cantante no tenga que volver a sufrir más.