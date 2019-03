Rihanna se sube encima de Papá Noel poniéndole su cabeza entre sus piernas

Rihanna quiere hacerle saber a Papá Noel que las chicas malas también tienen derecho a tener regalos. Y es que por lo que parece RiRi tiene una imagen un poco diferente de lo que es la Navidad.

Nada de espumillón, campanas, muérdago… ¡No! Rihanna le hace entender a Papá Noel que ser una chica traviesa no es tan malo, y por si no lo había entendido bien, se subió a horcajadas sobre un muñeco de Papá Noel y publicó la imagen en Instagram dejando bien claro su mensaje al señor de los regalos: "Tratamos de convencer a Papá de que ser una niña traviesa que no es tan malo después de todo! ...."

Además su compañera de fiesta de esa noche, Katy Perry no puso ningún impedimento a que RiRi tratase de esa forma tan grosera a Papá Noel. ¿Haría algo luego Katy con el ‘señor barbudo’? ¿Se lo llevaron de fiesta?