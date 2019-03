Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez y muchos más, acudieron a la primera edición de los 'I Heart Radio Music Awards'

Anoche se celebró la primera edición de los 'I Heart Radio Music Awards' en Los Ángeles y no hubo celebrity que se quisiese perder esta nueva cita con el mundo de la música.

Rihanna fue la gran triunfadora de la noche, y es que aunque competía con pesos pesados por alzarse como 'Mejor Artista del año' como Justin Timberlake, Maroon 5, Macklemore & Ryan Lewis e Imagine Dragons, el premio finalmente cayó en manos de la de Barbados, junto a otros premios de otras categorías.

Shakira, Juanes o Pitbull fueron algunos de los invitados que animaron la noche gracias a su música. Pero estos no fueron los únicos que pisaron ese escenario: Selena Gomez, Gwen Stefani, Lionel Richie o Jennifer López. Lady Gaga no pudo acudir, pero como no podía ser de otra forma lo hizo de una forma especial: a través de un vídeo. Otra de las artistas que también quiso estar presente, pero de una forma especial, fue Beyoncé que intervino en un vídeo homenaje a Pharrel Williams, quien también actuó.

Pero Rihanna no fue la única que se llevó los premios a casa también obtuvieron premio: Ariana Grande, 'Premio Joven Influyente', Austin Mahone con el 'Instagram Premio' o Lorde se hizo con el de 'Mejor Nuevo Artista'. Una noche en los que todos disfrutaron y de la que muchos se fueron a casa con el premio entre las manos.