Rihanna rompe el móvil a un comisario y le compensa donando 25.000 dólares a la policía de Los Ángeles

¡Cosas que pasan! Resulta que Rihanna, que es muy asidua a ir a ver partidos de basket, estaba en uno de los LA Clippers cuando sucedió la ‘desgracia’.

La de Barbados estaba disfrutando a tope cuando el jefe de la policía de Los Ángeles le pidió que se echara una selfie con él. Se ve que RiRi se vino arriba y no sabemos si es que se puso nerviosa o qué, el caso es que el móvil acabó en el suelo y ya no hubo manera de recuperarlo.

Así que la cantante, en vez de pasar del tema o comprarle uno nuevo, cogió y donó 25.000 dólares a la policía de Los Ángeles, concretamente a los agentes caídos o heridos.

¡Y no sólo eso! Si no que el hombrecillo en cuestión, ya que se había quedado con el móvil inservible, le pidió que se lo firmara para poder subastarlo por una buena causa y ella lo hizo encantada de la vida: "Sorry <3 LAPD. Rihanna", fue lo que escribió.