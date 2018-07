Rihanna rompe a llorar sobre el escenario en su concierto en Dublín

¿POR QUÉ SE EMOCIONÓ TANTO LA CANTANTE?

Rihanna ha demostrado que no es de hielo. La cantante ha ofrecido un concierto en Dublín en el que ha ocurrido algo insólito, RiRi estaba entonando el segundo tema de su repertorio ('Love The Way You Lie') cuando rompió a llorar sobre el escenario. Pero, ¿por qué ha estallado en lágrimas Rihanna?