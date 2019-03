Rihanna vs. Rita Ora... ¿Quién imita a quién?

A pesar de que desde un principio Rihanna y Rita Ora parecían llevarse a las mil maravillas con una actitud muy cariñosa, la cosa empezó a cambiar cuando la cantante de Barbados se dio cuenta de que la joven de Kosovo era una réplica exacta de ella y le plagiaba todos sus looks.

La gota que colmó el vaso fue cuando en los Video Music Awards Rita lucía un vestido rojo parecidísimo a uno que llevó RiRi en 2010 o cuando subió al escenario con un paragüas haciendo un 'Umbrella' a lo Rihanna. Y no sólo eso, sino que si Rihanna va de blanco, Rita igual; que se planta un mono de flores, Rita otro; o incluso si RiRi luce una bonita espalda, Ora más aún.

Pero por si no fuera suficiente con el estilo de ropa y la manera de interpretar ante los escenarios, Rita estuvo con el compositor de su conocido tema ‘RIP’, Drake, con el que también ha tenido sus más y sus menos Rihanna. Eso sí, ahora cada una está con chicos distintos: la una felizmente con Chris Brown y la otra con Rob Kardashian.

También comparten sello discográfico (Roc Nation), y como consecuencia al todo poderoso Jay- Z, que está en medio de esta batalla de cantantes. ¿Solucionará Jay-Z estas similitudes entre ellas... o será el causante de ellas? Y es que muchos aseguran que el marido de Beyoncé quiere repetir la fórmula Rihanna con Rita.

Pero el punto cumbre ha llegado con el 'robo' del papel que RiRi hiba a tener en ‘Fast and the furious 6’ y que finalmente ha sido para Rita, porque a pesar de que “Rihanna ha impresionado a los jefes de cine por su papel en ‘El acorazado’, los horarios no funcionan y Rita realmente brilló durante los castings”, cuenta una fuente para el periódico ‘The Sun’.

Un sinfín de cosas en común las que tienen estas dos chicas y que van increscendo con el paso del tiempo. ¿Terminará arrebatando Ora a la de Barbados su título a la reina del pop? Sólo el tiempo lo dirá...