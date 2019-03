Rihanna rinde su particular homenaje a Michael Jackson

Así de suelta se mostró Rihanna en su último concierto en el Chelmsfor, Reino Unido. La cantante era una de las estrellas invitadas al escenario del ‘V Music Festival’ de la localidad.

La de Barbados se atreve con todo. Lo mismo aparece con unos vestuarios que poco lugar dejan a la imaginación que se ‘agarra’ el paquete emulando a Michael Jackson.

La cantante se plantó en el escenario con medias de rejilla, un short vaquero de cintura alta, un top muy patriótico y una chaqueta de cuero. Rihanna se mostró tan sexy como siempre y muy cómoda con el conjunto. Tan suelta estaba ella, que en uno de sus pasos se atrevió a imitar al mismísimo Jackson.

Y tan ancha que se quedó con ese gesto tan..., ¡tan de macho!, en el que su entrepierna fue la protagonista. Y parece que no se le dio mal la experiencia, aunque fijándonos bien en la imagen... ¿Será que le vino un picor repentino y no sabía como disimular para rascarse? Sólo ella lo sabe, pero vaya, que si no es así, ¡que viva el tributo al difunto rey del pop!