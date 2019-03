Rihanna se relaja en la piscina tras ser agredida por uno de sus seguidores

Ella siempre se ha mostrado firme en su decisión de volver a intentarlo con Chris Brown, afirmando que no le importaba en absoluto lo que pensaran los demás. Sus fans, cansados de tanto altibajo, parece que no apoyan a la cantante en su decisión. Así lo demostró un seguidor de lo más enfadado que lanzó una botella a la cantante.

El incidente tuvo lugar hace dos días a la salida de la discoteca The Box, en Soho, en torno a las cuatro de la mañana. La botella alcanzó la pierna de la cantante ocasionando su caída y una pequeña herida en la pierna. Por si te preguntabas si Rihanna se siente afectada, te adelantamos que ya subido una foto a Instagram en la que aparece de lo más relajada en la piscina. ¡Ella sí que sabe desconectar!

A pesar de que acaba de debutar como diseñadora en la Semana de la Moda en Londres respaldada por River Island, hay otros aspectos de su vida que no parecen ir tan bien y, casualmente, todos están relacionados con la reconciliación con su chico. La semana pasada fue Katy Perry quien pidió a los organizadores de los Grammy que no la sentaran junto a Riri, a quien quiere dejar claro que no apoya en su decisión.

Aunque la cantante tiene claro sus sentimientos, o eso dice, lo cierto es que quizás debería intentar no alejarse de sus amistades y, por supuesto, de sus fans. Si se está equivocando o no, pronto lo sabremos. ¡Good luck para la artista!