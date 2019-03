Rihanna, la reina de las redes sociales

La cantante es la famosa que más seguidores acumula, especialmente en el mundo de Twitter y Facebook. Y es que, más de 23 millones de personas siguen la vida privada de la polémica joven a través de sus tweets y, en el caso de Facebook la cifra aumenta, ya que más de 59 millones comentan habitualmente las instantáneas que sube a la red de microblogging y a Instagram.

Sin embargo, Lady Gaga no tiene nada de qué envidiar a Rihanna, quien por el momento es la estrella indiscutible de Twitter con 28 millones, que además aumentan día a día. No obstante, la neoyorquina no tiene el mismo éxito en la empresa de Mark Zuckerberg ya que se sitúa por debajo con 53 millones.

El tercer puesto lleva el nombre del rapero Eminem, que acumula a más de 60 millones de admiradores. Sin embargo, el artista no atrae por sus fotos polémicas o subidas de tono, sino que el material que predomina en su página trata básicamente sobre aspectos de sus discos y conciertos.

En la lista elaborada por Forbes encontramos a un total de 100 personajes pertenecientes al mundo del espectáculo y que en mayor o menor medida tienen un gran peso en las diferentes redes sociales.

Asimismo, el top ten de la lista elaborada por Forbes lo completan Justin Bieber, Katy Perry, Shakira, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Lil Wayney Selena Gomez.