Rihanna recibirá el premio honorífico Michael Jackson Vanguard Award

La cantante es reconocida por las piezas visuales rompedoras de todos sus hits, desde el drama criminal que protagonizó en el corto musical de 'Bitch Better Have My Money' (2015) hasta el romance tóxico que protagoniza en el clip de 'We Found Love', tema en colaboración con el DJ Calvin Harris que triunfó en 2011.

A lo largo de todo este tiempo, sus videoclips han sido reproducidos 9,6 billones de veces. Asimismo, la cantante de 28 años aparece en cuatro nominaciones de este año a los MTV: Mejor Vídeo Femenino por 'Work', sencillo de su amigo Drake; Mejor Vídeo Masculino por 'This Is What You Came For', el último hit del ex de Taylor Swift, y las dos colaboraciones en ambas piezas.

Rihanna se mostraba muy agradecida en sus redes sociales y ha querido compartir esta noticia con sus incondicionales fans.