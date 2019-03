Rihanna recibe un premio de la universidad de Harvard

POR SER UN EJEMPLO GRACIAS A SU LABOR ALTRUISTA

Rihanna se fue de vacío en los premios Grammy aunque estaba nominada en varias categorías, pero eso no quiere decir que la cantante no vaya a recibir galardón por otro lado. En concreto, uno que viene de una de las universidades con mayor reconocimiento a nivel mundial: Harvard. Y es que la labor altruista de RiRi no ha pasado desapercibida, gracias a la construcción de un centro de última generación dedicado a la oncología y la medicina nuclear.