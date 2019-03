Rihanna protagoniza un sangriento y escalofriante videoclip 'Bitch Better Have My Money'

Ha salido a la luz el nuevo videoclip de Rihanna: 'Bitch Better Have My Money', la cantante ha sorprendido a todos con este escalofriante vídeo. El videoclip, que más bien parece un corto, ya comienza con la siguiente advertencia: "Este vídeo contiene desnudos, violencia, y lenguaje violento". Y la verdad es que no es para menos, ya que la cantante interpreta a una sanguinaria asesina.

La cantante persigue a una mujer rubia, a la que acaba asesinando y metiéndola en un baúl, lo mejor es que el marido de la víctima es quién había contratado a la "asesina" para hacer la faena. Pero cuando Rihanna ve que el hombre se gasta el dinero en prostitutas y alcohol, decide matarle a él también.

Las reacciones sobre este vídeo han sido muy variadas, hay algunos fans de la cantante que han alabado la originalidad, la temática, y la interpretación de Riri. Pero hay muchos otros que se han quejado por la violencia y por el tema que trata. Cuchillos, machetes, sangres, dinero y alcohol son los protagonistas de 'Bitch Better Have My Money'.