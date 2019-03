Rihanna protagoniza una gran polémica al tratar de homenajear a la Reina Isabel II

CON UNOS MONTAJES QUE HA PUBLICADO EN INSTAGRAM CON LA CARA DE LA REINA

El pasado 21 de abril la Reina Isabel II de Inglaterra cumplía 91 años y se coronaba como la soberana más longeva de la historia del Reino Unido. Por este motivo Rihanna decidió otorgar su particular homenaje a la monarca a través de sus redes sociales pero muchos se lo han tomado como una ofensa. Yes que, la cantante ha publicado en Instagram una serie de montajes donde aparece la cara de Isabel II sobre algunos de los looks más llamativos de la de Barbados. ¿Te parece gracioso o fuera de lugar?