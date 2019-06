La forma en la que Rihanna ha utilizado su aumento de peso

Rihanna ya habló en su momento de su sonado aumento de peso, y dio toda una lección de aceptación al demostrar que no es ningún drama lucir unos kilitos de más. La de Barbados dejó muy claro que las mujeres deberían poder permitirse disfrutar de un cuerpo real, y no vivir obsesionadas por alcanzar los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Y no solo eso, sino que un cuerpo curvilíneo puede servirte incluso como inspiración.

Así lo ha declarado durante la inauguración de su tienda pop up en Nueva York. Según RiRi, sus nuevas curvas han sido la principal inspiración para dar vida a Savage X.

"Siempre estamos intentando motivarnos a nosotros mismos. Nos enorgullecemos de retarnos a nosotros mismos y de empujarnos a ir más lejos. ¿Cómo podemos transmitir ese mensaje de una forma más impactante?" ha afirmado la cantante."Ahora tengo pecho, lo que antes no había tenido... ya sabes, a veces ni siquiera sé cómo dormir, es complicado, así que imagínate lo que es vestirte", explicaba haciendo referencia al momento en el que creó la colección.

Además, para el evento, Rihanna se decantó por un look que se adaptaba a la perfección a su figura, y es que gracias a un mini vestido fucsia de satén consiguió sacar su lado más explosivo.