Rihanna ni se peina ni se mira en el espejo

No entendemos la razón por la que Rihanna ha pisado la calle con semejante pelucón. ¿Quería buscarse su ruina social? ¿Pasar desapercibida? ¿Buscarse un novio peluquero? Miles de preguntas sobrevuelan nuestra mente en estos momentos, pero ninguna de las respuestas nos parece lo suficientemente potente como para justificar salir a la calle de esta guisa.

Con un look más propio de plumero atrapapolvos que de cantante- con colonia propia y todo- Rihanna se ha lanzado a las calles de Hollywood acompañada por sus guardaespaldas y unas uñas color celeste. Seguramente tenía la firme intención de ligarse al actor secundario Bob, por eso de que así no se siente discriminada por no usar ni conocer de la existencia de ese elemento que conocemos como peine.

Desde aquí recomendamos a la cantante que cuando no le apetezca peinarse, porque todos tenemos días así, se ponga un gorrito. Así matas dos pájaros de un tiro, no te peinas y encima nadie tiene que jugar al ‘quien es quién’ contigo y tu pelucón.