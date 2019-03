Rihanna y la novia de su ex, Chris Brown, se 'tiran de los pelos' en las redes sociales

¡Guerra de gatas, señores! Rihanna no se ha cortado y ha ido al cuello contra la novia de su ex, Chris Brown. Twitter y Facebook han sido las plataformas elegidas por ambas para tirarse de los pelos. La cantante publicó un tuit que iba, dicen, directamente contra Karruche Tran, y lo mejor de todo es que ésta no se quedó calladita en su perfil de la otra red social...

Todo comenzó cuando la cantante colgó una foto bastante absurda en su perfil de Twitter, en la que se veía una bolsa de tortitas de arroz, a la que Rihanna puso unas gafas y unos pendientes. ¡Vamos, que la chica estaba muy aburrida! El problema llega cuando dicha imagen va acompañada de un comentario, que dicen, va directo hacia la chica de su ex pareja: “Te voy a hacer mi pu**“.

Aunque hay que hilar muy fino, la chica de Brown es medio vietnamita y todos apuntaron a que este paquete de tortas de arroz hacía alusión a sus orígenes, como un ataque racista contra ella. Esto fue seguido de otros tuits en los que criticaba la profesión de Karruche, que es modelo. Tras estos comentarios, era de esperar que la nueva chica de Brown contestase por alusiones, como se suele decir. “Soy Angelina (Jolie), y tu eres Jen (Aniston). Vamos a ver dónde está Brad…”. Un golpe bajo comparando su ‘triángulo amoroso’ con el más famoso de Hollywood.

Hace unas semanas que Rihanna se iba de ‘fiesta’ con su ex pareja, incluso sabiendo que un juez se lo tiene prohibido tras aquella famosa paliza del rapero a la cantante de 24 años. Aunque se ha hablado de reconciliación, y muchos aseguran que ése es el gran deseo de la de Barbados, la cantante sólo ha conseguido de Brown una colaboración futura en su próximo disco. Parece que el rapero está muy tranquilito con Tran. ¿Tendrá Chris que mediar entre sus chicas?