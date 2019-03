Rihanna se lleva la palma como mejor actuación en los iHeart Radio 2015 frente a Nick Jonas

LA BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Esta semana nuestra batalla celebrity enfrentaba a dos de las mejores actuaciones que se vieron sobre el escenario de los iHeart Radio 2015: la de Rihanna y la de Nick Jonas. Con muy poca diferencia, ha habido un claro ganador sobre el ring: ¡Rihanna! Y es que la espectacular puesta en escena del ‘Bitch Better Have My Money’ de la de Barbados ha podido con un ‘encadenado’ Nick Jonas.