Rihanna habla en español: "Puta, como una verga"

LA CANTANTE APRENDE LAS PALABRAS MÁS BONITAS

Lo ha vuelto hacer... Si se tatúa, ella no se hace un tatuaje normal no, se lo hace por el método maorí, y si habla en español ella no dice "hola, ¿qué tal?", las palabras de Rihanna son igual de 'gores' que ella: "Puta, como una verga". ¡¡¡Toma ya!!!