Rihanna golpea a un fan con el micrófono durante su concierto en Birmingham

LLEGÓ DOS HORAS TARDE A LA ACTUACIÓN Y RECIBIÓ MUCHAS CRÍTICAS

No sabemos qué le está pasando a Rihanna, pero desde luego no puede ser nada bueno. La última de la de Barbados es haber golpeado de forma violenta a uno de sus fans con el micrófono. El incidente ocurrió cuando el joven agredido, embargado por la emoción de tener a la diva cerca, intentó cogerla del brazo y ella, ni corta ni perezosa, le arreó un microfonazo en toda regla. Al parecer las circunstancias personales de la cantante están repercutiendo en su trabajo y últimamente las críticas dejan mucho que desear. What happens, Riri?