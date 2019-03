Rihanna se va de fiesta y revoluciona el Carnaval de Barbados

CASI DESNUDA ATAVIADA CON UN MINIBIKINI JOYA

A la hora de salir de fiesta y divertirse como si no hubiera mañana no hay otra igual que Rihanna. Así lo ha vuelto a demostrar en su tierra natal, revolucionando el Carnaval de Barbados y mezclándose con sus paisanos como una más. Casi desnuda enfundada en un minibikini de diamantes que no dejó indiferente a nadie y acompañada en todo momento de un vaso de pedrería para refrescarse el gaznate. Y es que Rihanna es la alegría de la fiesta.