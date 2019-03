Rihanna, la fan incondicial de Bieber

Por todos es sabida la relación de amistad que hay entre Rihanna y Justin Bieber. En más de una ocasión les hemos visto compartir aficiones, como los partidos de baloncesto, a pesar de que ella es seis años mayor que él.

En esta ocasión Rihanna estaba en su discográfica, DefJam, cuando vio el gigantesco retrato de uno de sus mejores amigos, Justin Bieber. Ya que no se veían en persona decidió plantarle un besazo en los morros a su coleguita.

Acto seguido, la cantante subió la foto en Twitter, con el siguiente comentario: “DefJam I just left the building!! Great s*** RihannaNavy!! Grreaat s***! Can't WAIT for this fall”.

La verdad es que no sabemos si esta repentina amistad se debe a que Usher fue el descubridor de Bieber y desde hace unos meses se rumorea que tiene un tonteo intenso con Rihanna. Los mismos meses que han pasado desde que hemos visto surgir la amistad entre Justin y la de Barbados.

Mmmm... Un triángulo de relaciones un tanto sospechoso. Lo que no sabemos es donde queda Selena Gomez en toda esta historia.