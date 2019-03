Rihanna estrena su nuevo single, 'Bitch Better Have My Money', con las cejas de Frida Kahlo

NO INFORMA SOBRE CUANDO SALDRÁ A LA VENTA SU NUEVO DISCO

Rihanna ya ha puesto a la venta 'Bitch Better Have My Money', su nuevo single. El tema es el segundo adelanto de su esperado octavo disco tras 'Four Five Seconds' con Paul McCartney y Kanye West. La de Barbados no ha revelado cuando saldrá a la venta su nuevo disco, pero sí que ha dalentado la portada, en la que aparece con unas cejas a lo Frida Kahlo.