Rihanna estrena con dificultades su nuevo single, ‘American Oxygen’, durante su actuación en el March Madness Music Festival

Rihanna sigue calentando motores de cara al lanzamiento de su nuevo disco, ‘R8’.Así, a sus ‘FourFiveSeconds’ y ‘Bitch Better Have My Money’, se suma un nuevo single: el de ‘American Oxygen’.

La de Barbados lo cantó en vivo y en directo durante su actuación en el March Madness Music Festival, pero no se le dio tan bien como se esperaba.

Y es que sólo comenzar la actuación, la cantante tuvo algunos problemas de sonido. A partir de ahí, la cosa no mejoró mucho ya que algunos señalaban que a RiRi parecía faltarle el aire.

Desde luego, el estreno de su single no fue todo lo guay que se esperaba, incluso algunos apuntan a si se habría ‘tomado’ algo antes de salir al escenario.

¿Y tú qué opinas?